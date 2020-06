Consigli in presenza, Pacetti: M5S non favorevole a ritorno in Aula

Roma – Non trova tutti d’accordo la decisione di tornare al lavoro in Campidoglio per le sedute dell’Assemblea capitolina, comunicata ai consiglieri gia’ lo scorso 12 giugno dal presidente Marcello De Vito tramite la consueta convocazione dei lavori e da lui confermata in apertura della seduta di oggi, l’ultima in videoconferenza. A essere contrario e’ proprio il capogruppo del Movimento Cinque Stelle, Giuliano Pacetti: “Presidente, in capigruppo il M5S non ha espresso un voto favorevole al ritorno in Aula”, scrive sulla chat della piattaforma virtuale dell’Aula dedicata ai consiglieri, annunciando “fin da ora che nella prossima capigruppo chiederemo che le sedute continuino sulla piattaforma Teams fino al termine dell’emergenza”. Da sottolineare che lo stesso Pacetti nel corso dell’ultima conferenza dei capigruppo aveva comunque aderito alla proposta di una ‘settimana mista’, con sedute divise tra videoconferenza e in presenza.