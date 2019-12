Consigliere Pd Campioglio: rinvio a giudizio direttori ‘Libero’ è bene

Roma – “Non abbiamo mai risparmiato alla sindaca Raggi le nostre critiche politiche e il nostro giudizio fortemente negativo sul suo operato. Questo pero’ non diminuisce la nostra solidarieta’ nei suoi confronti, di fronte a titoli vergognosamente sessisti come quello in cui il quotidiano Libero, qualche tempo fa, la defini’ ‘patata bollente’: per questo accogliamo con soddisfazione anche noi la notizia del rinvio a giudizio del direttore della testata Feltri e del direttore responsabile Senaldi, data oggi dalla sindaca.”

“Quel titolo, infatti, non ha nulla a che fare con il dibattito politico, che e’ lotta di idee e soluzioni alternative per il bene comune, e non c’entra nulla con il giornalismo, che e’ un’attivita’ nobile, un valore imprescindibile in ogni societa’ democratica, e non e’ certo fatto di battutacce e ammiccamenti maschilisti da seconda elementare”. Cosi’ in un comunicato Valeria Baglio, Ilaria Piccolo e Giulia Tempesta, consigliere del Pd in Assemblea capitolina.