Consiglio approva mozione per sospendere sfratti

Roma – Il Campidoglio chiedera’ al prefetto lo stop degli sfratti a Roma per tutta la durata dell’emergenza Covid-19. L’Assemblea capitolina ha infatti approvato un ordine del giorno presentato dal consigliere di Sinistra X Roma, Stefano Fassina che impegna la sindaca Virginia Raggi e la Giunta “vista la situazione emergenziale generatasi in seguito alla diffusione del coronavirus, a farsi portavoce, con urgenza, presso il Governo e presso il prefetto della richiesta di blocco temporaneo degli sfratti e delle esecuzioni di espropri immobiliari per pignoramento”.

L’amministrazione viene impegnata, inoltre, “a individuare soluzioni finalizzate a bloccare, con urgenza, il taglio delle utenze per coloro che versano nelle situazioni individuate dall’art. 5 del decreto legge 47/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80/2014”. Per il proponente Fassina “e’ fondamentale e necessario in questa situazione di emergenza sanitaria dare uno stop agli sfratti. Dalle informazioni che ho raccolto il ministero dell’Interno intende dare chiare indicazioni ai prefetti in tal senso”.