Consiglio chiede a Regione Lazio riapertura 5 ospedali storici

Roma – L’Assemblea capitolina ha approvato una mozione presentata dal gruppo del M5S e sottoscritta anche da Sinistra X Roma che impegna la sindaca di Roma, Virginia Raggi, e la Giunta “a chiedere alla Regione Lazio di attivarsi perche’, con tempi diversi e con risorse diversificate, gli ospedali storici di Roma, Carlo Forlanini, Nuovo Regina Margherita, Santa Maria e San Gallicano a Trastevere e San Giacomo in Augusta, tornino a svolgere la loro funzione di assistenza ospedaliera pubblica e specializzata, quali risorse imprescindibili e presidi indispensabili per le esigenze sanitarie della capitale d’Italia”.

La mozione chiede inoltre di “di rendere efficaci e di agevolare gli sforzi che tutte le istituzioni insieme ai cittadini stanno facendo, restituendo le strutture sanitarie chiuse alla loro funzione primaria, per avere maggiore possibilita’ di distribuire i pazienti in luoghi adatti, senza costringere al ricorso a tendopoli ed altre forme di allestimenti estemporanei; di restituire all’uso sanitario pubblico -nell’immediato e nel piu’ breve tempo possibile gli spazi degli ospedali storici di Roma (Carlo Forlanini, Nuovo Regina Margherita, S. Maria e San Gallicano a Trastevere e San Giacomo in Augusta) attualmente liberi, agibili e adeguati, e all’emergenza di posti letto e di strutture ospedaliere che il Paese e la citta’ stanno vivendo”.