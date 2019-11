Consiglio Comunale, Marcello De Vito può rientrare

Roma – Marcello De Vito puo’ rientrare ufficialmente in Assemblea capitolina. La prefettura di Roma ha accertato il venir meno delle condizioni della sospensione del presidente del Consiglio comunale in base alla Legge Severino. La prefettura ha comunicato al Campidoglio, attraverso la pubblicazione sull’Albo pretorio, il provvedimento di reintegro del consigliere De Vito, finito in carcere e poi scarcerato nell’ambito di un filone di inchiesta relativo al nuovo stadio della Roma.