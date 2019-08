Consiglio Regionale, domani bandiere a lutto per operai morti su A14

Roma – Su invito del presidente del Consiglio regionale del Lazio, Mauro Buschini, domani, nel giorno delle esequie, le bandiere della sede in via della Pisana saranno a mezz’asta in segno di cordoglio per la morte di Salvatore Vani e Antonio Pizzutelli, i due operai della provincia di Frosinone travolti da un camion mentre stavano lavorando sull’autostrada A14 nei pressi di Bologna. I due, dipendenti di una ditta di Anagni e originari rispettivamente di Fontechiari e di Piglio, sono stati investiti mentre stavano installando la nuova segnaletica stradale nei pressi di Borgo Panigale. “Sono e siamo vicini alle famiglie e ai colleghi- ha commentato Buschini- unendoci al lutto che colpisce due comunita’”.