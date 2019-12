Consiglio Regionale, impegni settimanali dal 16 al 20 dicembre

SEDUTA AULA

Il presidente Mauro Buschini ha convocato la seduta n. 46 del Consiglio regionale del Lazio per le ore 11,00 di giovedì 19 dicembre, per l’esame delle proposte di legge n. 198 del 3 dicembre 2019, concernente Legge di stabilità regionale 2020, e n. 199 del 3 dicembre 2019, concernente Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 e la proposta di deliberazione consiliare n. 39 del 10 dicembre 2019, concernente “Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale del Lazio 2020-2022”.

I lavori proseguiranno fino alle ore 20 per riprendere il giorno successivo, venerdì 20 dicembre, alle ore 11.

COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI E SPECIALI

Lunedì 16 dicembre

Ore 12,30 – Sala Latini

VII Commissione – Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria, welfare

Schema di deliberazione n. 93 – R.U. REG. LAZIO 0985737 (Proposta n. 21152 del 29.11.2019) – decisione n. 92/2019 concernente: “Definizione dei criteri e delle modalità per l’erogazione dei contributi per la realizzazione dei progetti presentati dalle cooperative sociali e/o loro consorzi ai sensi della legge regionale del 27 giugno 1996 n.24”.

Martedì 17 dicembre

Ore 11,30 – Sala Latini

IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

Audizione su “Formazione professionale e enti di formazione”. Invitati: Tivoli Forma S.r.l.; Direttore regionale competente in materia di formazione; Assessore alla persona, scuola e alla comunità solidale di Roma Capitale; Città Metropolitana di Roma Capitale; Provincia di Viterbo; Provincia di Latina; Provincia di Frosinone; Provincia di Rieti; CGIL; CISL; UIL; SNALS.

Mercoledì 18 dicembre

Ore 11 – Sala Latini

IX Commissione – Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio

Proposta di legge n. 99 del 21 gennaio 2019 concernente: “Disposizioni in materia di sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia”.

Giovedì 19 dicembre

ore 11

Comitato regionale di controllo contabile

“Bilanci di previsione per l’esercizio finanziario 2020 e pluriennale 2020-2021 delle agenzie e degli enti dipendenti della Regione Lazio”. Parere ai sensi dell’art. 57, comma 2, della legge regionale 25/2001.