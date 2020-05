Consiglio Regionale, mercoledì legge su pre-saldi

Roma – La conferenza dei capigruppo ha deciso che nella seduta del Consiglio regionale di mercoledi’ mattina si discutera’ anche della proposta di legge (approvata stamattina in commissione) che modifica il testo unico del Commercio che consente da subito le vendite promozionali anche nei 30 giorni che precedono i saldi. La proposta stabilisce anche, in caso di proroga dello stato nazionale di emergenza (in scadenza il 31 luglio), la ripetezione di questa misura anche a dicembre (prima dei saldi natalizi) attraverso una delibera della Giunta regionale e quindi senza la necessita’ di rimettere mano alla legge.