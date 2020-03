Da Consiglio a sala stampa: vademecum in Campidoglio

Roma – Al bar, negli uffici, nelle toilette, in sala stampa, in aula Giulio Cesare: in ottemperanza all’ordinanza della Regione Lazio sull’allerta coronavirus, il Campidoglio e’ stato tappezzato di ‘vademecum’ con consigli e indicazioni elementari per prevenire il diffondersi dei contagi. ‘Le scuole di ogni ordine e grado, le universita’, gli uffici delle restanti pubbliche amministrazioni- si legge nell’ordinanza del governatore Nicola Zingaretti- devono esporre presso gli ambienti aperti al pubblico ovvero di maggiore affollamento e transito le informazioni sulle misure di prevenzione rese note dal ministero della Salute e allegate al presente provvedimento’. Cinque, in particolare, i comportamenti raccomandati nello stampato standard fornito da Regione e ministero e affisso a Palazzo Senatorio: ‘1. Lavati spesso le mani; 2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute; 3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani; 4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci; 5. Chiama i numeri disponibili (1500 per tutti, 112 per i residenti a Roma e 800118800 per gli abitanti del resto della regione), non andare inutilmente al pronto soccorso’.