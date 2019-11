Consiglio straordinario sui rifiuti: Raggi si presenta a sorpresa

Roma – Blitz della sindaca di Roma, Virginia Raggi, alla Pisana mentre e’ in corso il Consiglio straordinario sui rifiuti. La prima cittadina, accompagnata da tutti i presidente dei Municipi pentastellati, dal presidente della commissione capitolina all’Ambiente, Daniele Diaco, e dal capogruppo in aula Giulio Cesare, Giuliano Pacetti, ha richiesto un incontro con il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, per ribadire la propia contrarieta’ a una nuova discarica e “soluzioni calate dall’alto”. La sindaca e’ stata accolta dai consiglieri regionali M5S Valentina Corrado, Davide Barillari e Francesca De Vito.