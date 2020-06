Consulta malattie mentali ad Assessorato: basta prese in giro

Roma – “Non mi faccio insultare dalle parole del dottor Schiavetti. Basta essere presi in giro, mi sento costantemente raggirata”. La presidente della Consulta regionale delle malattie mentali, Daniela Pezzi, ha replicato cosi’ alle parole del caposegreteria dell’assessore regionale alla Sanita’, Alessio D’Amato, che aveva smentito l’esistenza di una struttura di coordinamento dalla quale Pezzi sente di essere stata esclusa.

“Ne’ il dotttor Schiavetti ne’ la dottoressa Magni hanno detto che daranno seguito alla legge che istituisce la Consulta, invitandomi al tavolo tecnico dei direttori- ha proseguito parlando in audizione alla commissione regionale Sanita’- Voglio sapere quando potro avere in bozza i documenti da sottoporre ai membri della Consulta e quando verro’ invitata come elemento terzo al tavolo dei 13 direttori. Non si puo’ continuare a rincorrere decisioni chiedendo che vengano modificate. Se la Consulta deve proporre e collaborare questo si fa in corso d’opera e non quando ho visto il provvedimento pubblicato”.

Pezzi ha ribattuto anche ai numeri avanzati dall’assessorato alla sanita’ sui posti letto realizzati: “Non e’ vero che sono stati aperti 100 posti ma solo una trentina, gli altri sono stati ristrutturati. I posti che abbiamo adesso come li facciamo funzionare? Sul budget stanziato dopo la decisione del Consiglio di Stato, la sentenza dice di restituire i soldi del 2018 e del 2019: che senso ha dire ‘adeguiamo il budget?’. L’applicazione di quella sentenza e’ immediata e non a rate. Basta con i numeri taroccati”.