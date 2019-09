Consulta Sindaci Partito Provincia Roma, Montino nuovo Presidente

Roma – Esterino Montino, sindaco di Fiumicino, e’ stato eletto per acclamazione presidente della Consulta dei sindaci e degli amministratori del Partito democratico della Citta’ metropolitana di Roma. L’elezione e’ avvenuta ieri alla Festa dell’Unita’ del Pd provinciale, in corso a Monterotondo fino al 14 settembre. “Congratulazioni e buon lavoro a Montino”, dichiara il segretario del Pd della provincia di Roma, Rocco Maugliani. “La Consulta e’ uno strumento operativo fondamentale per coinvolgere e coordinare gli amministratori del nostro territorio. Esterino Montino e’ una risorsa preziosissima del nostro partito, e sapra’ svolgere il suo compito, ne sono certo- conclude- nel migliore dei modi”.