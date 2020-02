Consultorio via Silveri, oggi Assemblea Donne: ricostruiamo modello

Roma – Continua la mobilitazione delle assemblee delle donne dei consultori su quello di via Silveri 8. Le attiviste torneranno a riunirsi oggi 6 febbraio alle ore 16,30 nei locali del consultorio, riaperto a gennaio tra le contestazioni del Coordinamento delle assemblee che chiede il ripristino degli spazi precedenti allo spostamento delle attivita’ in via Tornabuoni, avvenuto a settembre.

“È il momento che le donne e le utenti del consultorio di via Silveri si riapproprino della liberta’ di riunirsi nei locali di via Silveri 8, riaperti dopo una ‘pericolosa’ e ‘dolosa’ chiusura in virtu’ di una politica aziendale di ‘integrazione’- scrive l’Assemblea delle donne di via Silveri in una nota- L’assemblea delle donne e’ lo strumento che le donne hanno per monitorare, stimolare, conoscersi, fare comunita’ e coadiuvare le operatrici nel compito importante di mettere il consultorio in rete con il territorio. Il consultorio di via Silveri 8 riapre a gennaio dopo una dura lotta. Seguono tavoli, promesse, ma di fatto al momento la complessita’ del consultorio e’ depotenziata. Perche’ l’impegno e la scommessa del consultorio dia i suoi effetti sono necessari spazi e personale”.

Continuano le attiviste: “Tre stanze e mezzo e personale ridotto non garantiscono la ricchezza che conosciamo di un consultorio, in virtu’ anche di quanto recita l’Allegato C del Dca8/201 versione 1,5 del 31 marzo 2016 il consultorio ha minimo otto locali. Non si puo’ giocare a ribasso per un’offerta concreta: perche’ le donne si avvicinino per i corsi preparto, i giovani a momenti di educazione all’affettivita’, le donne immigate si accorgano che c’e’ uno spazio anche per loro. I dirigenti, Tanese in testa, con la Regione che cerca di fare da paciere, ancora al tavolo del 4 febbraio parlano, prendono tempo, pensano che dietro le chiacchiere dei bei corsi fatti alle case della salute con mille studenti, possono confonderci”.

“Non c’e’ tempo da perdere- concludono le attiviste- il consultorio di via Silveri dopo la decapitazione avvenuta negli ultimi due anni e la chiusura improvvisa ad agosto 2019 deve ripopolarsi, deve pullulare di energie. La Asl e la Regione lo sanno che devono fornire il servizio, ma sanno anche che depotenziandolo scoraggiano l’utenza. Sta a noi donne bloccare questo circolo vizioso. La ripertura di Silveri va rienergizzata con la presenza di chi sa cosa gli serve. Autorganizzazione e autodeterminazione sono gli unici strumenti di contrasto a ogni violenza”.