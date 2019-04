Conte: al lavoro per non far cadere paese in clima austerity

Roma – “Noi lavoriamo per non precipitare il Paese in un clima di austerity che soffocherebbe la crescita economica”. Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, lo dice rispondendo a una domanda dei cronisti fuori palazzo Chigi. Il tema e’ l’aumento i prezzi dei carburanti con le quotazioni del greggio e quindi dei prodotti petroliferi in rialzo a causa delle tensioni internazionali.

Sulle autostrade, alla vigilia del ponte del 25 aprile, i prezzi arrivano anche a superare i 2 euro al litro per la benzina. “L’anno scorso quando abbiamo fatto la manovra economica abbiamo scongiurato l’incremento delle accise e l’incremento dell’Iva”, ricorda Conte.