Conte pranza alla trattoria Sant’Egidio: servizio impeccabile

Roma – “Buona la cucina e impeccabile il servizio.

Ritornero'”. Cosi’ il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che oggi ha pranzato alla Trattoria degli Amici, il ristorante gestito dalla Comunita’ di Sant’Egidio, dove lavorano persone con disabilita’. La Trattoria, spiega una nota di Sant’Egidio, e’ aperta da piu’ di 20 anni, si trova nel cuore di Trastevere a Roma, in Piazza Sant’Egidio, ma non e’ un semplice ristorante. Non solo per le specialita’ offerte, ma per il clima che si respira.

Qui infatti, lavorano persone con disabilita’ affiancate da professionisti e amici. Nelle sale della Trattoria, inoltre, sono esposte le opere di alcuni artisti disabili dei Laboratori d’Arte, avviati da anni, che producono il bello in realta’ spesso difficili, come quelle delle periferie urbane. Insomma, una mostra permanente che si puo’ ammirare in ogni angolo del locale.