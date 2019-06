Conto alla rovescia Natale: Campidoglio inizia caccia a nuovo ‘Spelacchio’

Roma – Nonostante il caldo record e l’ingresso dell’estate, con la testa di tanti romani gia’ alle spiagge e alle vacanze, non e’ mai troppo presto per pensare al Natale. E cosi’, quando mancano 187 giorni al 25 dicembre, il Campidoglio si e’ gia’ attivato per individuare l’erede dello Spelacchio originale del 2017 e dello Spelacchio II targato Netflix dello scorso anno.

Con una memoria di Giunta, infatti, l’amministrazione ha dato mandato all’assessore ai Grandi eventi, Daniele Frongia, sulla scorta della ‘indiscutibile positiva esperienza avutasi con la sponsorizzazione dell’albero di Natale in piazza Venezia per le festivita’ natalizie 2018′ e della ‘elevata risonanza mediatica a livello nazionale e internazionale’, di replicare gia’ da ora il modello della sponsorizzazione per la fornitura dell’albero e dei relativi allestimenti. E’ solo il 21 giugno, ma il Campidoglio e’ gia’ a caccia del nuovo Spelacchio.