Controlli anticontagio, i cittadini: ben vengano i posti di blocco

Roma – Controlli anticontagio serrati. La paletta del carabiniere si stende a ritmo continuo verso il centro della carreggiata. “Mi hanno controllato anche l’autorizzazione. Ce l’ho, sto lavorando. Mi occupo delle pulizie nei cortili delle case popolari a San Basilio. Ben vengano i controlli”. Risponde cosi’ una delle decine di persone fermate a un posto di blocco a Roma dei Carabinieri che in questi giorni hanno intensificato i controlli per contrastare il contagio da coronavirus.

Decine le pattuglie delle forze dell’ordine che ormai dal 10 marzo, oltre all’ordinaria amministrazione, stanno controllando a tappeto il territorio italiano per verificare che i divieti di circolazione vengano rispettati. Spostamenti vietati se non per giustificati motivi, come recarsi al lavoro, se la propria attivita’ e’ autorizzata a proseguire, o gravi motivi di salute personali o familiari.

Decine i controlli questa mattina da parte dei Carabinieri della compagnia Casilina, all’incrocio tra via Prenestina e via di Tor Tre Teste in prossimita’ di un’area industriale del quadrante est, dove hanno sede diverse fabbriche e societa’ di servizi. Durante il posto di blocco, durato gran parte della mattinata, nessun automobilista e’ stato trovato fuori regola. Tutti avevano l’autocertificazione ed erano in orario lavorativo. Chi viene sorpreso a violare le nuove direttive, non osservando il provvedimento dell’autorita’ emanato per questioni di pubblica sicurezza e di tutela della salute pubblica, rischia conseguenze pesanti: la violazione dall’articolo 650 del codice penale, una multa di 206 euro o l’arresto e la reclusione fino a tre mesi.

Specialmente negli ultimi giorni, non e’ una novita’ che un controllo come quello di stamane non abbia evidenziato particolari irregolarita’. Non ci sono dati certi ancora, ma la sensazione al momento sarebbe quella di una tendenza generale a rispettare le regole imposte per Decreto. A partire dal 10 marzo, quando le misure sono diventate piu’ stringenti, con il passare di giorni, si registrerebbe un costante, ma non ancora definitivo, adeguamento alle nuove disposizioni.

“Vedo tante, troppe persone ancora in giro senza un reale motivo”, commenta un automobilista evidentemente non del tutto soddisfatto, mentre attende che i Carabinieri gli restituiscano i documenti. Intanto in zona Prenestina le auto, molte in meno rispetto al solito, circolano e per questo la zona e’ costantemente pattugliata dai Carabinieri. “Va male- commenta un altro automobilista fermato dai militari dell’Arma – e’ una situazione brutta e speriamo che passi presto. Giusti i controlli”. Intanto la paletta dell’Arma continua a fermare auto.