Controlli anticontagio: oltre 2mila accertamenti

Roma – Non si fermano i controlli della Polizia Locale di Roma Capitale per verificare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza pubblica nei locali quali pub, discoteche e attivita’ di ristorazione, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Oltre 2mila gli accertamenti eseguiti ieri da circa 300 agenti, dei Gruppi territoriali unitamente ai Gruppi speciali (Gssu, Spe, Gpit e Pics). Le pattuglie, dislocate in tutto il territorio capitolino, hanno controllato i vari quartieri della citta’, dal Centro Storico alle periferie, con particolare attenzione alle zone tipiche della movida.

Un attento monitoraggio ha riguardato l’osservanza delle prescrizioni relative alla fascia serale e notturna con sei irregolarita’ riscontrate. Nei confronti dei gestori delle attivita’ si e’ proceduto con la denuncia all’Autorita’ Giudiziaria ai sensi dell’art. 650 del codice penale. Non sono mancate le verifiche su strada, per accertare gli spostamenti in atto con apposita verifica delle autocertificazioni, come stabilito dalle disposizioni. L’attivita’ di vigilanza proseguira’ in modo costante per garantire il rispetto delle norme poste a tutela della sicurezza collettiva, anche per verificare il rispetto dell’ordinanza della Regione Lazio emanata ieri in materia di igiene e sanita’ pubblica.