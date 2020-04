Controlli termoscanner stazioni: tre persone con febbre

Roma – La sindaca di Roma, Virginia Raggi, e il presidente dell’Ordine dei Medici di Roma, Antonio Magi, hanno inaugurato questa mattina alla stazione Termini l’utilizzo dei termoscanner per verificare la temperatura corporea dei passeggeri in transito. Il sistema volto al contenimento del coronavirus da questa mattina ha gia’ rilevato 3 persone che presentavano al loro arrivo in stazione uno stato febbrile. Per tutte e’ stata avviata la procedura di segnalazione alla Asl.