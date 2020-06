Coordinamento Assemblee Donne: consultorio via Spencer va riaperto

Roma – A Roma chiuso un altro consultorio, dopo quello di via Casilina che ancora non e’ stato riaperto. Stavolta si tratta di quello di via Spencer, zona Collatina, nel V Municipio. A denunciarlo le attiviste del Coordinamento delle assemblee delle donne dei consultori di Roma e del Lazio che ieri hanno incontrato le ex operatrici e affisso una targa all’ingresso per ricordare “la storia di lotta delle donne che hanno voluto il consultorio di via Spencer”.

Dopo l’assemblea, svolta nell’androne del palazzo dove ha sede il consultorio, le attiviste hanno voltaninato nel quartiere collatino per ricordare le prossime tappe della mobilitazione. Il Coordinamento delle assemblee, scrivono le donne su Facebook, sara’ presente al “consiglio municipale di giovedi’ 25 giugno alle ore 9” dove chiedera’ “la riapertura immediata dei consultori di via Spencer 282 e Casilina 711. Stessa cosa faremo il 26 giugno sotto la Regione Lazio”, con il presidio promosso da varie realta’ sociali cittadine ‘La salute non e’ una merce’.