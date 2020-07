Coppa Canottieri: domani al via 56esima edizione, in ricordo di Morricone

Roma – Prendera’ il via domani con la bandiera del circolo a mezz’asta e le note di ‘C’era una volta in America’, in omaggio al socio onorario e maestro Ennio Morricone, scomparso ieri, la 56esima edizione della Coppa dei Canottieri di calcio a 5. Si tratta di uno dei primi tornei a ripartire dopo il locdkdown e soprattutto dopo l’atteso via libera della Regione Lazio alle attivita’ di contatto. Venti squadre (categorie Assoluti, Over 40, Over 50, Over 60) e cinque circoli storici di Roma in gara (CC Lazio, Reale CC Tevere Remo, Circolo Magistrati Corte dei Conti, Sporting Club Eur, Circolo Tennis Eur) si daranno battaglia a partire dalle 19 di domani fino al prossimo 24 luglio.

Nel rispetto delle direttive governative, il torneo piu’ antico d’Europa si svolgera’ a porte chiuse: si’ al saluto in campo con il gomito, vietati abbracci e strette di mano, le trasgressioni verranno punite con un’ammonizione. E per l’occasione e’ stata istituita una task force anticovid che si occupera’ di seguire e far seguire tutte le prescrizioni per garantire la sicurezza in campo e fuori, dalla misurazione della temperatura alla sanificazione di spazi comuni e strutture. A fare gli onori di casa, il vicepresidente del CC Lazio, Daniele Masci, assieme alla neoeletta vicepresidente Gabriella Bascelli.

“Per questa edizione del torneo avevamo ben altre idee, ben piu’ grandiose, come ad esempio un torneo femminile- ha spiegato Masci durante la presentazione su lungotevere Flaminio, nella sede del Circolo Canottieri Lazio- ma la situazione attuale non ce lo ha consentito. Abbiamo comunque lottato per svolgere questa manifestazione e siamo contenti di essere qui a presentarla e dedicarla al nostro socio onorario Ennio Morricone”. Il torneo e’ patrocinato, tra gli altri, da Coni, Sport e Salute, Regione Lazio e Comune di Roma, mentre gli sponsor sono Zeus Energy, Istituto per il Credito Sportivo, Corriere dello Sport e Nuova Villa Claudia.