Coppotelli: dal 4 maggio aziende dovranno diluire orari

Roma – “Immaginiamo che dal 4 maggio circa 700mila persone arriveranno a Roma da regioni diverse dalla nostra e dalle province del Lazio. Non possiamo immaginare che ci siano degli assembramenti e inizieremo una fase di contrattazione nelle imprese per una diluizione degli orari di lavoro dei dipendenti, perche’ non possiamo pensare minimamente che tutti inizino a lavorare alle 8.30”. Lo ha detto il segretario della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire.

“Lo smart working sara’ una modalita’ di lavoro ma andra’ normato perche’ dovra’ esserci il diritto alla disconnessione e soprattutto una migliore qualita’ delle relazioni su questo tema- ha continuato Coppotelli- Un’altra questione sara’ normare come le imprese possono aiutare il tema dei trasporti. Se pensassimo che possa essere risolto solo con un aumento della flotta venderemmo dosi di populismo alle persone”. Una delle strade che secondo Coppotelli, le aziende possono seguire e’ quella che passa per i “mobility manager, persone che studiano come si puo’ migliorare la qualita’ del trasporto dei dipendenti, magari mettendo a disposizione navette aziendali senza gravare direttamente sul trasporto pubblico”