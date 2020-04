Coppotelli: su Tpl più controlli per sicurezza

Roma – “E’ ovvio che sul trasporto pubblico vanno attuate tutte quelle misure di sicurezza per garantire i cittadini, i lavoratori e gli addetti del settore. Prima del Covid c’erano reazioni tali nei confronti di dipendenti del servizio pubblico dei trasporti per cui in alcuni casi sono stati malmenati, immaginiamo adesso cosa potrebbe succedere quando alla ventunesima persona viene detto che non puo’ salire sul mezzo”. Lo ha detto il segretario della Cisl Lazio, Enrico Coppotelli, nel corso di un’intervista all’agenzia Dire. Secondo il sindacalista “vanno intensificati controlli e bisogna creare dei facilitatori, per non lasciare alla buona volonta’ delle persone come organizzarsi, sarebbe impensabile”.

Per quanto riguarda, invece, il tema del trasporto in sicurezza, Coppotelli non concorda con la posizione del ministero, che propenderebbe per non obbligare i cittadini a indossare le mascherine sui mezzi. L’esponente della Cisl ha ricordato che metterle “e’ la misura consigliata dalla comunita’ scientifica. Non possiamo permetterci un contagio di ritorno, sarebbe devastante per l’economia e psicologicamente per le persone. Il distanziamento sociale e’ la base, servono sanificazioni e che le persone si dotino di tutte le misure di protezione individuale che possano consentire di viaggiare in sicurezza. Per i lavoratori la fornitura dei dpi spetta ai datori di lavoro ai quali chiediamo di mettere a disposizione dispositivi di protezione adeguati, anche per il trasporto casa-lavoro”.