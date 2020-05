Corbucci: Ferrara ha perso testa per parole Lombardi e Lozzi

Roma – “Leggo con stupore come il consigliere comunale grillino Paolo Ferrara, chiamato in causa anche dalla Presidente del VII municipio Monica Lozzi in relazione al suo repentino cambio di opinione sul futuro di Virginia Raggi, parli di ricette e cuochi per rispondere alle dichiarazioni del capogruppo democratico Giulio Pelonzi. In effetti Ferrara sembra molto esperto di frutta e verdura, viste le sue ultime brutte uscite ad Ostia con il bando dei chioschi a forma di ananas e i fischi ricevuti dai cittadini durante la visita sul litorale.”

“La realta’ e’ che il consigliere Ferrara sta perdendo la testa, vittima del fuoco amico della consigliera regionale Roberta Lombardi e della Presidente municipale Monica Lozzi. Sono in molti nel M5S a voler mettere in discussione l’operato della Sindaca e dei consiglieri comunali da sempre spiaggiati sulle sue posizioni. Ferrara si metta l’anima in pace, perche’ molto presto saranno i cittadini a cancellare questa brutta pagina di storia politica della citta’”. Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma.