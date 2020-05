Corbucci: furore ideologico Cinque Stelle su San Giovanni

Roma – “L’assessore Pietro Calabrese e il consigliere Enrico Stefano vogliono trasformare via La Spezia e via Taranto a senso unico, stravolgendo la viabilita’ del quadrante San Giovanni e congestionando di conseguenza un quartiere gia’ snodo del traffico romano. Sono spinti da un furore ideologico nei confronti di quei cittadini che sono costretti a spostarsi con l’auto privata. I lavori che cominceranno nei prossimi giorni provocheranno enormi problemi alla viabilita’ della zona.”

“Il tutto con la scusa di fare qualche metro di pista ciclabile, che tuttavia non e’ collegata con nessuno dei percorsi gia’ esistenti. Purtroppo se il trasporto alternativo all’automobile non viene realizzato in continuita’ con quello gia’ esistente e in armonia con il trasporto pubblico e privato rischia di servire a poco serve davvero a poco. Ci deve essere un sistema integrato della mobilita’ e non la volonta’ ideologica di compromettere la viabilita’ privata per mettere in difficolta’ chi oggi usa l’automobile.”

“L’amministrazione e’ ormai in piena crisi. Non vorrei che l’avvio di questo progetto assolutamente negativo per il VII Municipio sia la riposta della Sindaca Raggi alle polemiche interne nate con la Presidente del VII municipio Monica Lozzi. Provare a scaricare le lotte interne al M5S sulla pelle dei cittadini romani e’ disgustoso. La Raggi e i suoi accoliti devono essere mandati a casa il prima possibile, perche’ Roma non deve pagare i suoi ultimi colpi di coda”. Cosi’ in un comunicato Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma.