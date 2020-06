Corbucci-Germanò: Municipio IV abbandonato a degrado da Raggi

Roma – “Le immagini dei rifiuti sparsi un po’ ovunque nell’area verde all’interno del Parco dell’Aniene tra via Levanna e la via Nomentana in IV Municipio, e’ la fotografia della stato di degrado ed abbandono in cui versa il territorio del IV Municipio, ormai affidato alla Sindaca Virginia Raggi. L’area e’ una discarica a cielo aperto e i giochi per bambini sono sommersi da erba alta e rifiuti. Questa e’ l’immagine visibile dell’incapacita’ dell’amministrazione Raggi”. Lo dichiarano in una nota Riccardo Corbucci e Fabiana Germano’, coordinatore della segreteria e membro della direzione del Partito Democratico di Roma.