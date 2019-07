Corbucci: Raggi non si è interessata a nidi chiusi

Roma – “Se fossi il sindaco di una citta’, dove a settembre nel solo XI municipio non riapriranno 9 nidi su 16, chiederei scusa e mi dimetterei seduta stante. La Raggi invece prepara le sue vacanze estive. Bene ha fatto il I municipio a guida democratica a mettere a disposizione i propri spazi per i bimbi e le loro famiglie, rimasti senza un servizio essenziale. Sono convinto che anche gli altri municipi a guida centrosinistra cercheranno di dare una mano per trovare una soluzione ad un problema serio, che al contrario non interessa minimamente al M5S e alla sindaca Raggi”. Cosi’ in un comunicato Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito democratico di Roma.