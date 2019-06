Corbucci: rogo Parco delle Valli è sciagura, priorità ricostruire centro anziani

Roma – “Il rogo che questa notte ha distrutto la casa nel Parco delle Valli, una struttura di 200 mq sede del centro anziani Valli Conca d’Oro dal 2008, e’ una sciagura che priva centinaia di anziani del quartiere del luogo dove passare in compagnia le proprie giornate. Per questa ragione ricostruirlo deve rappresentare una priorita’ per il Campidoglio e per il III Municipio. Nel frattempo si cerchino soluzioni alternative per garantire agli anziani del quartiere di avere uno spazio dove potersi incontrare, soprattutto nel periodo estivo quando molti sono costretti a rimanere in citta’”. Lo dichiara in una nota Riccardo Corbucci, coordinatore della segreteria del Partito Democratico di Roma.