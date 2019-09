Roma – I nuovi bus di Roma Capitale arrivano a Corcolle. Sono 8 i veicoli consegnati alla cittadinanza e che serviranno questo quadrante della periferia est. A presentarli la sindaca di Roma, Virginia Raggi, l’assessora alla Mobilita’, Linda Meleo, il presidente Atac, Paolo Simioni, e il presidente del Municipio VI, Roberto Romanella.

I bus fanno parte di una tranche di 30 mezzi arrivati nelle ultime due settimane al deposito di Tor Sapienza. In tutto sono 90 i nuovi autobus arrivati a settembre nelle rimesse Atac: 44 a inizio mese e 46 questa settimana. Una flotta che si aggiunge agli 80 mezzi entrati in servizio ad agosto.

“Continuiamo a rinnovare e a rendere piu’ efficiente il servizio di trasporto pubblico. Le vetture sono parte del pacchetto di 227 mezzi acquistati sulla piattaforma Consip. La flotta continua a crescere: in un mese e mezzo abbiamo messo su strada 170 nuovi bus, soprattutto nelle periferie ed entro ottobre completeremo la fornitura. Senza dimenticare i nuovi acquisti gia’ fatti e gli ordinativi previsti nei prossimi mesi”, ha detto la sindaca Raggi.

“I nuovi bus andranno a potenziare linee di collegamento importanti come la 508 (Mondavio-Ponte Mammolo), a beneficio di tutti gli utenti della zona. Stiamo destinando risorse significative al rinnovo e rilancio del servizio di trasporto pubblico, per ringiovanire un parco mezzi che sconta un’eta’ media di 12 anni. Con i nuovi arrivi stiamo gia’ facendo importanti passi in avanti”, ha aggiunto l’assessora Meleo.