Corecom, come aiutare i gestori telefonici e scontentare gli utenti

Siate voi imprenditori o privati, avete mai avuto vertenze o contestazioni con i gestori delle vostre utenze telefoniche?

Ben pochi, purtroppo, in risposta al quesito, potrebbero rispondere con un sonante e deciso no.

Altrettante, innumerevoli persone, di contro, se venisse loro richiesto se sapevano di potersi affidare gratuitamente per le proprie contestazioni per le loro utenze telefoniche ad organi appositamente costituiti dallo Stato, i Corecom, per aiutarli contro lo strapotere dei gestori telefonici nel nostro Paese, risponderebbero con decisione e fermezza di no.

Ma vediamo allora di capire cosa sono questi Organi creati in nostro ausilio e così accuratamente ben poco pubblicizzati.

I Corecom (Comitato Regionale delle Comunicazioni) ebbero vita per la legge Maccanico. Grazie a tale normativa, tali Organi, con peculiari funzioni di governo, garanzia e controllo sul sistema delle Comunicazioni, vennero necessariamente creati in ogni regione italiana dall’AGCOM (Autorità Garante delle Comunicazioni, Organismo anch’esso istituito per lo stesso motivo ma con funzioni decisorie per dirimere le controversie affrontate dai Corecom) e risultarono disciplinati, allora e lo sono tutt’ora, dalle leggi delle singole regioni.

In esse, viene espressamente previsto il compito di risolvere le controversie tra gli Operatori Telefonici e gli Utenti, ma con tempi rapidi: conciliazione 45 giorni, definizione 180 giorni.

Le controversie, peraltro, sono a titolo gratuito per gli Utenti.

Negli ultimi quattro anni, però, piuttosto deprecabilmente, la volontà dei politici in carica in tutte le regioni d’Italia è stata quella di trascurare intenzionalmente questo servizio a difesa dei cittadini, lasciando i Corecom con poco personale e, di conseguenza, con montagne di pratiche ormai accumulatesi in maniera gigantesca, grazie ai mostruosi ritardi di quattro anni nel disbrigarle.

Anche il Corecom del Lazio, come in tutte le altre regioni, è nelle stesse condizioni.

Il personale è stato ridotto dell’80% e ci sono migliaia di pratiche ferme. I dirigenti inviati dalla Regione Lazio per gestire il Corecom hanno lavorato solo ed esclusivamente per non fare il lavoro per il quale erano stati chiamati. Altra ragionevole spiegazione, allo stato dei fatti, è che siano stati inviati in quell’Organo perché probabilmente poco in grado di saper svolgere quel tipo lavoro. In tal modo, la Regione Lazio, con il suo attuale presidente Zingaretti, in un modo o nell’altro, sta lentamente ma decisamente realizzando l’ammirevole piano per una sua chiusura.

In tali frangenti, l’Autorità di Garanzia AGCOM non sembra minimamente interessata a questa situazione. Va ricordato che l’Autorità (AGCOM) è gestita da persone nominate dal Governo e che è l’Organo che ha instaurato un nuovo sistema di conciliazione per le vertenze e contestazioni nella telefonia, denominato “Concilia Web”, e che il compito di svolgere e definire in prima istanza le conciliazioni spetta ancora ai Corecom di tutta Italia.

Quando sono stati attivati i Corecom le conciliazioni si svolgevano nei tempi dovuti, dando così ai cittadini un mezzo gratuito per risolvere le questioni. Ma purtroppo, allo stato dei fatti, alla politica di tutta l’Italia non interessa più continuare a fornire agli utenti un diritto ormai acquisito nel tempo.

Presidente del Consiglio dei Ministri, Avv. Conte, se ci sei ancora, batti un colpo!!

