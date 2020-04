Coronavirus, Borrelli presenta i dati del 7 aprile

Roma – “Da ieri il numero degli attualmente positivi è aumentato di 880 unità, un dato al ribasso, che porta il totale degli attualmente positivi a 94.067. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.792, ovvero 106 in meno rispetto al dato di ieri. I pazienti ricoverati con sintomi lievi sono 28.718, mentre le persone in quarantena domiciliaria con sintomi lievi o senza sintomi sono 61.555, ovvero il 65% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 604 nuovi decessi, con il totale delle persone scomparse da inizio epidemia che ora ammonta a 17.127. Da ieri abbiamo anche 1.555 nuovi guariti, con il totale delle guarigioni che sale a 24.392.”

“Sul nostro conto corrente abbiamo raccolto oltre 110 milioni, dei quali circa 19,5 milioni già spesi per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e ventilatori.” Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sul Coronavirus in Italia.

