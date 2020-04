Coronavirus, Borrelli presenta i dati del 1 aprile

Roma – “Da ieri il numero delle persone attualmente positive è salito di 2.937 unità, quindi adesso il totale dei contagiati attuali è di 80.572. Di questi, i pazienti in terapia intensiva sono 4.035, con un incremento di sole 12 persone rispetto a ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato il decesso di 727 perone, motivo per cui il numero degli scomparsi da inizio epidemia è salito a 13.155. Da ieri registriamo anche 1.118 nuove guarigioni, perciò adesso il totale delle persone guarite è di 16.847”.

“Dall’inizio dell’emergenza sono 103 i malati trasferiti dalla Lombardia in altre strutture in Italia e all’estero, 30 dei quali sono stati trasferiti in Germania. I tamponi, così come prevede l’Oms, sono effettuati solo sui sintomatici evidenti. Possono esserci anche i lievemente sintomatici che non fanno i tamponi.”

“Sul conto corrente della Protezione Civile sono stati raccolti finora poco più di 94 milioni da utilizzare per questa emergenza. Ai medici di base sono state distribuite per un errore logistico mascherine non idonee, donate al nostro Paese ma erano destinate alla collettività e non ai medici di base. Rimedieremo prontamente consegnando le mascherine Ffp2. Pasquetta fuori? Assolutamente no, solo stando a casa avremo buoni risultati”. Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza odierna sul Coronavirus in Italia.