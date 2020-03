Coronavirus, Borrelli presenta i dati del 28 marzo

Roma – “Da ieri registriamo 3.651 nuovi contagi, che portano il totale delle persone attualmente positive a 70.065. Di questi, i pazienti in terapia intensiva con supporto respiratorio sono 3.856. Nelle ultime 24 ore sono purtroppo 889 i deceduti, quindi da inizio epidemia abbiamo perso 10.023 persone. Da ieri abbiamo anche 1.434 guarigioni, perciò il totale delle persone guarite è ora di 12.384”.

“Abbiamo raccolto sul conto corrente 61 milioni di euro, di questi 7 milioni sono già stati spesi per l’acquisto di mascherine. Per il bando da infermieri abbiamo ricevuto 7.714 domande. Voglio sottolineare come senza le misure restrittive la situazione sarebbe stata ingestibile, con numeri assolutamente peggiori di quelli che stiamo registrando”. Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza di oggi sul Coronavirus.