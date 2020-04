Coronavirus, Borrelli presenta i dati del 9 aprile

Roma – “Da ieri il numero degli attualmente positivi è aumentato di 1.615 unità, quindi gli attualmente positivi ammontano adesso a 96.877. Di questi, i pazienti in terapia intensiva con supporto respiratorio sono 3.605, ovvero 88 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 28.399, mentre quelle in isolamento domiciliare con sintomi lievi o asintomatiche sono 64.783. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 610 decessi, perciò da inizio epidemia le persone scomparse sono 18.279. Da ieri registriamo anche 1.979 guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora di 28.470.”

“Sono oltre 116 i milioni raccolti sul conto corrente della Protezione Civile, quasi 25 milioni già spesi. I pazienti in isolamento domiciliare senza sintomi o con sintomi lievi sono arrivati al 67% del totale, un dato cresciuto solo ad aprile dell’8%. Ciò dimostra il calo della pressione sugli ospedali. La norma non consente spostamenti nelle seconde case, invitiamo tutti a rispettare le norme.” Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza odierna sul Coronavirus in Italia.

Nuovi contagiati: 4.204

Contagiati totali: 143.626

Incremento netto positivi: 1.615

Attualmente positivi 96.877

Decessi oggi: 610

Decessi totali: 18.279

Guarigioni oggi: 1.979

Guarigioni totali: 28.470

Terapia intensiva: 3.605

Ricoverati con sintomi: 28.279

Isolamento domiciliare: 64.783