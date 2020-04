Coronavirus, Borrelli presenta i dati dell’11 aprile

Roma – “Da ieri il numero degli attualmente positivi è salito di 1.996 unità, quindi gli attualmente positivi sono ora 100.269. Di questi, i pazienti in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 3.381, ovvero 116 in meno rispetto a ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 28.144, ovvero 98 in meno rispetto a ieri. In isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono invece 68.774, ovvero il 69% del totale. Purtroppo nelle ultime 24 ore abbiamo registrato 619 decessi, perciò il totale delle persone scomparse da inizio epidemia è salito a 19.468. Da ieri abbiamo registrato anche 2.079 guarigioni, motivo per cui il totale delle guarigioni è adesso 32.534.” Queste le parole di Angelo Borrelli, capo della Protezione Civile, durante la conferenza stampa odierna sul Coronavirus in Italia.

Nuovi contagiati: 4.694

Contagiati totali: 152.271

Incremento netto positivi: 1.996

Attualmente positivi: 100.269

Decessi oggi: 619

Decessi totali: 19.468

Guariti oggi: 2.079

Guariti totali: 32.534

Terapia intensiva: 3.381

Ricoverati con sintomi: 28.144

Isolamento domiciliare: 68.774