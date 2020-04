Coronavirus. Corrotti (lega): “Accolta richiesta audizione Protezione civile su mascherine”

“Accolta la mia richiesta dei giorni scorsi in cui chiedevo al presidente Pirozzi di convocare in commissione il Direttore dell’Agenzia Regionale di Protezione Civile Tulumello affinchè possa venirci a relazionare su tutta la vicenda delle mascherine e più in generale sulle procedure di affidamento delle forniture, oltre ad aiutarci a chiarire eventuali responsabilità su questo pasticcio.

Mancano pochi giorni e lunedì prossimo sapremo la verità su una vicenda che ha interessato tutto il nostro personale sanitario, oltre che i cittadini laziali!” Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio e vice presidente Commissione XII protezione civile.