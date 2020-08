Coronavirus. D’Amato: casi da Sardegna rischio bomba virale

“Il mancato rispetto delle regole nei locali della movida in Sardegna rischia di far esplodere una bomba virale. Ci aspettiamo un considerevole aumento dei casi ed e’ in corso una grande azione di tracciamento”.

Lo dichiara l’assessore alla Sanita’ della Regione Lazio, Alessio D’Amato.

“Voglio rassicurare che abbiamo in atto comunque un sistema di controllo e monitoraggio in grado di rispondere con tempestivita’.

Solo negli ultimi tre giorni sono stati effettuati oltre 7.700 test nei drive-in un lavoro straordinario e ringrazio i nostri operatori che stanno agendo con grande professionalita’.

Se si fossero rispettate le regole minime non si sarebbe creata questa situazione. Torno a ribadire che sono necessari i test agli imbarchi dalla Sardegna”.