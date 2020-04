Coronavirus – Emergenza, troppe critiche a Conte –

A seguito dell’ultimo annuncio del Governo relativo ai nuovi provvedimenti, tanto attesi, di ripresa di una qualche attività, si sono scatenate nuove vignette, caricature, nuova linfa di messaggini ormai stinti, privi di interesse, che ormai si fatica a leggere per intero.

Ogni parola è stata analizzata, esaminata da ogni angolatura, criticata dagli avversari politici ma anche da chi si aspettava provvedimenti a sé favorevoli, o quantomeno espressi con maggior chiarezza.

All’indomani dell’ultima conferenza stampa, più che nelle precedenti, che pure avevano contenuti più impattanti per la nostra quotidianità, le aspettative di ognuno di noi erano rivolte all’annuncio di cosa si potrà fare, quando, ma soprattutto come.

Ogni attività professionale avrebbe voluto risposte dirimenti per le proprie specifiche esigenze, che però in quell’occasione non sono arrivate, rimandandole a chiarificazioni successive, più puntuali per tutti.

Ovviamente si sono ingenerate polemiche di ogni tipo. Ci si aspettavano regole ben precise su come riprendere il proprio lavoro. Ogni singolo cittadino vorrebbe sapere come poter ricominciare una qualche quotidianità, sia per quanto di stretto profilo professionale, ma anche per la ripresa dei rapporti interpersonali, al di fuori dello stretto nucleo famigliare, interrotti e sospesi da un momento all’altro.

Certo, non si poteva chiedere che venissero chiarite le migliaia di domande che ogni singola necessità richiede, nel corso di una conferenza stampa. Per questo, esistono “le appendici, le norme applicative, i regolamenti, le ordinanze ministeriali, etc.”.

Ma non si poteva prevedere di annunciare, così come è stato fatto, tutto ciò a cui saremmo andati incontro, comunicando magari che l’indomani tutte le specificità sarebbero state chiarite con altri mezzi di diffusione?

Il Capo del Governo ha fatto un discorso difficile (come tutti i suoi ultimi, del resto). E non si può dire che non abbia tenuto una linea di doverosa fermezza, ma anche di umanità, di comprensione, di ringraziamento per gli sforzi ed i comportamenti dei cittadini. Ha provato ad entrare negli animi, nei sentimenti di tutti coloro che hanno perso un parente o un amico; nelle ansie di chi non ha più un lavoro; nella paura di ammalarsi, o nella difficoltà di mantenere rapporti famigliari con anziani, nella tristezza per la loro solitudine.

Ed il suo approccio verso questi aspetti, di forte valenza umana, è parso sincero e partecipato.

Ed allora confidiamo in questi chiarimenti, in queste delucidazioni, più definite e concrete, che tutti noi stiamo attendendo con trepidazione, desiderosi di riprenderci un po’ di vita, ma sempre vigili nei confronti di questo nemico ancora presente sul nostro territorio, che piano piano, con la buona volontà di tutti, spingeremo alla disfatta.

D’altro canto, quanti di noi si sarebbero voluti trovare a dover prendere sulle proprie spalle il destino di 60 milioni di italiani, politici di mestiere o benpensanti a parte?

Non è stato, e purtroppo non sarà ancora, una passeggiata per nessuno. A prendersi responsabilità così importanti non viene insegnato da nessuno, e gli errori o le cialtronerie commesse da governanti di altri Paesi lo testimoniano.

Diamo perciò un po’ di fiducia a chi deve tutelare la nostra salute ed il nostro lavoro, e noi restiamo vigili affinché tutto questo avvenga, secondo i principi, i valori e le capacità che hanno fatto grande il nostro Paese.

Laura Frustaci