Coronavirus, giovedì 10 giugno: sono 194 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl

Roma – “Oggi nel Lazio, su oltre 10mila tamponi e oltre 6mila antigenici per un totale di oltre 16mila test, si registrano 194 nuovi casi positivi, 6 decessi e 936 guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è all’1,8%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende all’1,1%”. E’ quanto ha affermato l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, aggiungendo che “prosegue il trende da zona bianca: l’incidenza è in calo a 23 per 100mila abitanti, in calo anche RT a 0,62”. A Roma i nuovi casi sono 126.

Nella Asl Roma 1 sono 64 e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Nella Asl Roma 2 sono 42 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl Roma 3 sono 20 casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Nella Asl Roma 4 sono 8 i casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto; si registrano 0 decessi.

Nella Asl Roma 5 sono 11 nuovi casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nella Asl Roma 6 sono 19 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registra 1 decesso.

Nelle province si registrano 30 casi e 2 decessi. Nella Asl di Latina sono 20 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 2 decessi.

Nella Asl di Frosinone si registrano 6 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio contatti di un caso già noto o con link familiare. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Viterbo si registrano 3 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.

Nella Asl di Rieti si registrano 1 nuovi casi e si tratta di caso isolato a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Si registrano 0 decessi.