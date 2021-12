Coronavirus, giovedì 30 dicembre: sono 5.843 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl

Roma – “Oggi nel Lazio su 25.240 tamponi molecolari e 60.273 tamponi antigenici per un totale di 85.513 tamponi, si registrano 5.843 nuovi casi positivi (+595), sono 6 i decessi (-4), 1.127 i ricoverati (+57), 150 le terapie intensive (+3) e +1.219 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 6,8%. I casi a Roma città sono a quota 2.872. La giornata registra nuovo record di casi positivi e su sei decessi cinque non erano vaccinati”. A comunicarlo in una nota è l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato.

Nel dettaglio: – Asl Roma 1: sono 1.121 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 1.274 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3: sono 477 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl Roma 4: sono 387 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 5: sono 279 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 6: sono 296 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.009 nuovi casi: – Asl di Frosinone: sono 710 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl di Latina: sono 734 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl di Rieti: sono 346 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl di Viterbo: sono 219 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h.