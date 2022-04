Coronavirus, giovedì 7 aprile: sono 7.591 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl

Roma – “Oggi nel Lazio su 9.392 tamponi molecolari e 42.566 antigenici per un totale di 51.958, si registrano 7.591 nuovi casi positivi (-191), sono 15 i decessi (+6), 1.155 i ricoverati (+3), 76 le terapie intensive (-5) e +5.220 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 14,6%. I casi a Roma città sono a quota 3.624. Incidenza e valore rt sono in lieve calo”. Così l’Assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D’Amato nell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Nel dettaglio: – Asl Roma 1: sono 1.413 i nuovi casi e 3 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 2: sono 1.290 i nuovi casi e 4 i decessi nelle ultime 24h. – Asl Roma 3: sono 921 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl Roma 4: sono 484 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl Roma 5: sono 608 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl Roma 6: sono 764 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.

Nelle province si registrano 2.111 nuovi casi: – Asl di Frosinone: sono 712 i nuovi casi e 1 decesso nelle ultime 24h. – Asl di Latina: sono 838 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl di Rieti: sono 196 i nuovi casi e 0 i decessi nelle ultime 24h. – Asl di Viterbo: sono 365 i nuovi casi e 2 i decessi nelle ultime 24h.