Coronavirus – Grassi: Forze dell’ordine e protezione civile a presidio di bus e metro –

“Forze dell’Ordine e Protezione Civile a presidio di autobus e fermate della metropolitana per impedire che sui mezzi pubblici abbiano accesso cittadini non muniti di corretti dispositivi di protezione”. A lanciare la proposta è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“La Capitale si appresta alla fase due e migliaia di romani torneranno ad utilizzare bus e metropolitane per recarsi sul posto di lavoro. Roma Sceglie Roma fa appello al senso di responsabilità di tutti i cittadini perché proteggersi con guanti e mascherine è una forma di rispetto reciproco fondamentale per salvarci la vita. Chiediamo allo stesso modo all’amministrazione comunale di dotare il personale di Atac e delle metropolitane di protezioni adeguate per poter lavorare nella massima serenità e sicurezza, affiancandogli sugli autobus e fuori dalle fermate della metropolitana uomini delle forze dell’ordine e della protezione civile con il compito di bloccare gli accessi a chiunque non sia dotato correttamente di mascherine e guanti”, conclude Grassi.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Roma Sceglie Roma.