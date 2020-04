Coronavirus – Grassi: Pace fiscale per salvare le imprese –

“Anno fiscale bianco per aziende, partite iva e per migliaia di famiglie schiacciate da rateizzazioni dovute alle cartelle esattoriali, introduzione di una modulistica immediata con autocertificazione per l’accesso al credito: serve una cura urgente per salvare il sistema produttivo e milioni di posti di lavoro, non gli annunci spot da 400 miliardi mostrati come specchietti per le allodole, perché tutti sanno che la burocrazia italiana insieme alle banche non cederanno neppure un euro alle nostre aziende”. A proporla è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“Il governo sta giocando pericolosamente sulla pelle degli italiani scaricando sul sistema bancario il meccanismo farraginoso e improponibile per accedere agli aiuti. L’unica proposta sbandierata da questo esecutivo è stata quella di scaricare piccole, medie e grandi imprese in pasto alle banche, con la sola garanzia collaterale dello Stato per i prestiti. Di fatto – spiega Grassi – le banche si nascondono dietro il muro della burocrazia e trattano queste richieste come se fossero fatte in condizioni normali, ante Covid19, badando più ad usare la garanzia dello Stato per recuperare soldi dagli imprenditori già esposti”.

“Per salvare l’Italia occorre innanzitutto impedire alla banche di rifiutarsi di elargire il credito e prevedere un anno fiscale bianco che consenta alle nostre imprese di recuperare in questo modo parte dei mancati ricavi, preservando milioni di posti di lavoro che oggi sono a rischio e che non potrebbero essere certo sostenuti dallo Stato. Questi provvedimenti debbono essere presi con urgenza per favorire aiuti concreti agli italiani e impedire che da questa crisi escano dieci milioni di nuovi poveri, con il rischio di una bomba sociale che dobbiamo assolutamente contenere”.

“Inoltre – conclude il presidente di Roma Sceglie Roma – sarà necessaria una pace fiscale portando al 5% gli importi dovuti delle cartelle esattoriali che asfissiano tantissime famiglie e imprese italiane, con rateizzazioni non più sostenibili così come per i milioni di contenziosi in essere. Si tratta di proposte sostenibili dal nostro sistema finanziario, serve solo la volontà politica di guardare in faccia gli italiani e per la prima volta pensare al bene collettivo piuttosto che a difendere i soliti interessi di parte”.

Lo comunica in una nota l’Ufficio Stampa di Roma Sceglie Roma.