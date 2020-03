Coronavirus – Grassi: Su poteri speciali, Raggi arriva in ritardo di 4 anni –

“In piena emergenza Coronavirus la sindaca Raggi, che risulta non pervenuta quanto ad iniziative a sostegno della Capitale messa in ginocchio come tutto il Paese, parla oggi, come fosse Alice nel Paese delle Meraviglie, della necessità di sveltire le procedure e affidare poteri speciali ai Sindaci. Un tema sul quale Roma Sceglie Roma è a lavoro da oltre quattro anni, mentre il governo e le istituzioni locali continuano a voltare le spalle ai romani”. Così in una nota Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“La sindaca parla oggi di milioni di euro fermi nel fondo di accantonamento per coprire crediti ormai inesigibili, ma potremmo anche parlare dei fondi europei regionali, circa 970 milioni di euro stanziati per il periodo 2014-2020 dei quali ben 700 mln ancora da spendere. I romani sono stufi delle promesse disattese e degli annunci, specie quando ormai si è giunti all’ultimo anno di consiliatura senza aver avviato un piano di sviluppo per la città”, osserva Grassi.

“Questa pandemia ha dimostrato per l’ennesima volta in che modo la burocrazia è capace di rallentare la macchina di intervento dello Stato e non a caso tutti hanno invocato la nomina di un commissario speciale. Tutto questo dimostra che l’Italia ha veramente bisogno di ripartire non soltanto con aiuti economici ma con un regime speciale di leggi più snelle. Pensiamo, ad esempio, a meno Europa di lacci e laccioli e a più Italia con meno burocrazia. Questa è l’occasione per il governo e per tutte le forze politiche di varare una legge per la ricostruzione e per il rilancio dell’economia italiana con tempi certi e brevi rendendo il nostro Paese attraente per investimenti sani e non predatori come qualcuno ha provato a fare in questi giorni. Come movimento civico siamo pronti a fare la nostra parte perché a questo decreto ci stiamo lavorando da oltre quattro anni e può davvero valere molto in termini di rilancio dell’economia e del lavoro in Italia e nella nostra Capitale”, conclude il presidente di Roma Sceglie Roma.

