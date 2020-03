Coronavirus – Grassi: Stop a rette scolastiche, Tari e Tasi per imprese romane –

“Mentre decine di Comuni stanno lanciando iniziative a sostegno dei cittadini l’unica a rimanere immobile e in silenzio e la sindaca Raggi, chiusa in Campidoglio, pronta a parlare solo sui social, come fosse Alice nel Paese delle Meraviglie, mentre la città affoga in una crisi senza precedenti”. A denunciarlo è Raimondo Grassi, presidente del movimento civico Roma Sceglie Roma.

“Aprire la ztl dalle ore 14 è un provvedimento inutile che sa di presa in giro per i romani. Occorre sospendere immediatamente tutte le tasse locali che il Comune percepisce nonostante il servizio offerto risulti sospeso o gravemente ridimensionato”, osserva Grassi. “Penso alle rette scolastiche per i nidi, le materne e le scuole elementari, la cui chiusura ha già messo in ginocchio le famiglie romane che devono poter lavorare tenendo i bambini a casa e possibilmente lontani dai nonni che in questa emergenza sanitaria sono le persone più a rischio. Molti Comuni hanno già annunciato il blocco delle rette, cosa aspetta la sindaca a farlo?”.

“Quanto al commercio, anche qui, il Dpcm pubblicato ieri prevede chiusure di palestre, locali e altre attività, incluse fortissime limitazioni per ristoranti e bar. Aggiungiamo che il turismo a Roma ha già subito una scure con oltre il 90% delle cancellazioni delle prenotazioni per marzo. Occorre bloccare Tari e Tasi per le imprese romane e chiedere con forza al governo delle misure economiche di sostegno per queste attività commerciali che danno lavoro a migliaia di famiglie romane. Roma Sceglie Roma è pronta a fare la sua parte in un momento di unità nazionale e ci auguriamo che la Raggi, dopo tre anni e mezzo di selfie e annunci passi all’azione per non lasciare sole le famiglie romane”, conclude il presidente di Roma Sceglie Roma.

Lo comunica in una nota l’ufficio stampa di Roma Sceglie Roma.