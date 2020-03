Coronavirus, i dati del 18 marzo riportati da Borrelli

Roma – “Da ieri abbiamo 2.648 casi positivi in più, con il totale che sale a 28.710 casi. Il trend questa settimana è stato sostanzialmente stazionario. I pazienti in terapia intensiva sono 2.257. Ci sono stati 475 nuovi decessi, con il numero totale che ad oggi ammonta a 2.978. Sono invece 1.084 le persone guarite nelle ultime ventiquattro ore, adesso quindi le guarigioni da inizio epidemia in Italia sono 4.025, ovvero il 37% in più da ieri. Voglio esprimere vicinanza ai sindaci dell’area bergamasca, in questo periodo stanno vivendo un momento di grossa fatica e impegno. E’ necessario contenere al massimo gli spostamenti. I numeri di oggi sui contagiati ci fanno pensare positivo con l’adozione di corretti comportamenti”. Questi i dati sul Coronavirus riportati in conferenza stampa dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.