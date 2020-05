Coronavirus, i dati del 4 maggio

Roma – Come riportato dalla Protezione Civile, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 1.221, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 211.938. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 199 unità, quindi al momento risultano positive 99.980 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 1.479, con un decremento di 22 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 16,823, ovvero 419 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 81.678, quindi 24 in più da ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 195 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 29.079. Da ieri si registrano anche 1.225 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 82.879.

