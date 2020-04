Coronavirus, i dati relativi al 18 aprile

Roma – Come reso noto dalla Protezione Civile, oggi i nuovi contagi sono 3.491, che fanno salire il totale dei contagiati da inizio epidemia a 175.925. L’incremento netto delle persone attualmente positive è di 809 unità, che porta il totale degli attualmente positivi a 107.771. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva che necessitano di supporto respiratorio sono 2.733, ovvero 79 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati con sintomi lievi sono 25.007, quindi 779 in meno rispetto a 24 ore fa, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 80.031. Nelle ultime 24 ore si sono avuti 482 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 23.227, mentre da ieri si sono avute 2.200 guarigioni, che fanno salire il totale delle persone guarite a 44.927.

