Coronavirus, i dati relativi al 27 marzo

Roma – “Da ieri si registrano 4.041 nuovi contagiati, quindi il totale delle persone attualmente positive sale a 66.414. Di questi, i pazienti in terapia intensiva sono 3.732, mentre quelli ricoverati con sintomi sono 26.029. Sono invece 36.653 le persone in isolamento domiciliare. Purtroppo i decessi nelle ultime 24 ore sono 969, perciò il numero delle persone scompare da inizio epidemia sale a 9134. Registriamo anche 569 persone guarite, quindi sono 10.950 le guarigioni da inizio emergenza. Imploriamo i cittadini al rispetto delle regole. La prevenzione resta la principale arma per combattere il Coronavirus”. Queste le parole di Domenico Arcuri, commissario per l’emergenza Coronavirus, durante l’aggiornamento quotidiano dei dati.