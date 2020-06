Coronavirus, il bollettino del 30 giugno

Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 142, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 240.578. Da ieri, però, il numero delle persone attualmente positive al virus è diminuito di 933 unità, quindi al momento risultano positive 15.563 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 93, con un decremento di 3 unità sul dato di ieri. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.090 ovvero 30 in meno rispetto a ieri, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 14.380, con un decremento di 900 unità sul dato di ieri. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 23 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 34.767. Da ieri si registrano anche 1.052 nuove guarigioni, quindi il totale delle persone guarite è ora 190.248.

Nuovi contagiati: 142

Contagiati totali: 240.578

Incremento netto positivi: -933

Attualmente positivi: 15.563

Decessi oggi: 23

Decessi totali: 34.767

Guariti oggi: 1.052

Guariti totali: 190.248

Terapia intensiva: 93

Ricoverati con sintomi: 1.090

Isolamento domiciliare: 14.380